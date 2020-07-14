Ali kafayı yedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Palm Beach sahilindeki denizde yüzen iki kadına cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptığı iddia edilen Bangladeş uyruklu Sujan Ali şikayet üzerine tutuklandı.

İddialara göre; yüzmekte olan iki kadını hedef alan zanlı önce cinsel organını çıkardı, ardından mastürbasyon yaptı. Kadınlar, çevredeki vatandaşlara durumu anlatıp, yardım istedi.

Vatandaşlar polisi arayıp, olayı bildirdi. Sahile giden ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının aleyhine getirilen suçlamaları ve davaları kabul etmediği belirtildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Gökova, zanlının, 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen “Cinsel taciz” ile “Namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma” suçlarından dolayı tutuklanıp, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Gökova, zanlı Sujon Ali’nin Palm Beach sahilinde yüzdüğü sırada, denizde yüzen 2 kadını görüp onlara bakarak giydiği şortu indirip cinsel organı görülebilecek şekilde dışarı çıkarttıktan sonra mastürbasyon yaparak cinsel taciz ile namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarını işlediğini açıkladı. Polis, olayın kendilerine bildirildiğini, zanlının sahilde gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlının şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirten Gökova, suçlamaları kabul etmeyip aleyhinde okunan davaları da kabul etmediğini belirtti.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Gökova, ülkede çalışma izni ile ikamet eden Sujon Ali’nin teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin, 50’şer bin TL’lik şahsi kefaleti şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.