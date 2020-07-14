Kıbrıs'ta deprem

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Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Kıbrıs'ta deprem
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Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda saat 11.33’te denizde 3 kilometre derinlikte 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi’nden depremle ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Bugün saat 11:33 lokalde, Dairemize bağlı Lefkoşa  Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 189 km uzaklıkta , hafif şiddette ve  aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:4.2 olan bir deprem kaydedilmiştir.
Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  35.55 Kuzey ve 31.31 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın  kuzeydoğusunda denizde  olduğu saptanmıştır.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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