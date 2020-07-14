Kıbrıs'ta deprem

Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda saat 11.33’te denizde 3 kilometre derinlikte 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi’nden depremle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 11:33 lokalde, Dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 189 km uzaklıkta , hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:4.2 olan bir deprem kaydedilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.55 Kuzey ve 31.31 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda denizde olduğu saptanmıştır.”