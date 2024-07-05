Devriye gezen ekipler yakaladı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Pakistanlı Zain Ali Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Ülkede 555 gün kaçak yaşayan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı yargı ve ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar bir ay süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Hüseyin Kaymak Sokak üzerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 555 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.