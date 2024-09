Anlamlı katkı

KKTC FBİDER ve Nicosia New Generation Lions Kulübü Çocuk Onkoloji Hastanesi’ne infüzyon pompası kemoterapi cihazları bağışladı.

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde düzenlenen organizasyondan sağlanan gelirin daha önce açıklandığı gibi çocukların tedavisinde kullanıldığı belirtildi.

Tedavi gören çocuklara gerekli olan ilaç ya da solüsyonların ayarlanan zaman içinde ve belirli akışkanlık ile verilmesini sağlayan cihazlar, Nicosia New Generation Lions Kulübü ve KKTC FBİDER yetkilileri tarafından Başhekim Dr. Adil Özyılkan’a teslim edildi.

KKTC FBİDER Başkanı Burçin Aliusta ve Nicosia New Generation Lions Kulübü adına Burcu Vudalı yaptıları konuşmalarda, sağlığın, özellikle de çocuk sağlığının her şeyden önde olduğunu belirterek, desteklere devam edeceklerini vurguladılar

FBİDER’den yapılan açıklamada, 5 Ekim Cumartesi Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda düzenlenecek Lion Kids Fest için biletlerin 250 TL’den satışa sunulduğu, elde edilecek gelirin onkoloji çocuk servisine bağışlanacağı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğe bilet almak isteyenlerin, 0 533 869 85 00 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 09:51