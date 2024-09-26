“Çözümün yolu diyalog  diplomasi ve müzakeredir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün New York’ta, Sosyalist Enternasyonal toplantısında “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” başlıklı oturumda konuşma yaptı. Konuşmasında, Kıbrıs’ta bir an önce çözüme ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, “Bunun yolu elbette diyalog, diplomasi ve müzakeredir. Ama unutulmamalıdır ki Kıbrıs’ta müzakere masalarında yeterince zaman geçirilmiştir. Onun için diyaloğun ve diplomasinin amacı sadece yeni bir müzakere sürecini başlatmak değil, bu kez mutlaka sonuç üretecek bir müzakere sürecini başlatmak olmalıdır” dedi. “Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs’ta çözüm bölgede barışın ve iş birliğinin anahtarıdır” ifadelerini kullanan Erhürman, yeni bir hayal kırıklığına kimsenin tahammülünün olmadığına vurgu yaptı. Yıllar süren müzakerelerin ardından, Kasım 2002'de dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümü için bir plan sunduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, AB üyeliği öncesi bir anlaşmaya ulaşılmasını amaçlayan planın Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 evet demesine rağmen, Kıbrıslı Rumların yüzde 75 oyuyla reddedilmesi nedeniyle yürürlüğe giremediğini anlattı.

Dört yöntem

Kıbrıs’ta BM Genel Sekreteri’nin, bu yılın başında yeni bir inisiyatif alarak, resmi müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli olan eşzamanlı siyasi iradeyi oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Tufan Erhürman, acilen ihtiyaç duyulan bir siyasi anlaşmaya varılabilmesi için, bu yaklaşımın içermesi ve koruması gereken dört yöntemi şöyle sıraladı:

“1) Dönüşümlü başkanlığı ve tüm federal organlarda alınacak kararlarda en az bir olumlu oy ilkesini içerecek biçimde siyasi eşitlik üzerinde müzakereler başlamadan önce anlaşılmalı, siyasi eşitlik pazarlık ya da al-ver konusu yapılmamalıdır.

2) 2017 Crans-Montana konferansına kadar gerçekleşen resmi müzakerelerde varılan tüm mutabakatlara bağlı kalınmalıdır.

3) Aciliyet duygusu içinde belirlenecek bir takvime bağlı ve sonuç odaklı bir metodolojinin uygulanması şarttır.

4) Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımına rağmen yine bir başarısızlık olasılığı karşısında, statükonun devam etmesinin önlenmesi için gerekli olan güvencenin resmi müzakere süreci öncesinde sağlanması gerekmektedir. “

CTP Genel Başkanı Erhürman, Sosyalist Enternasyonal'in tüm üyelerini, Kıbrıs’ta yoğunlaştırılmış ve sonuç odaklı bir yeni sürecin kurgulanması ve yürütülmesi noktasında BM Genel Sekreteri’ne ve tüm uluslararası aktörlere destek ve cesaret vermeye çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 09:51