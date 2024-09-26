Kurultay sonrasında ‘İlk mesaj’

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin ileriki günlerde yeni yasama yılına başlayacağına işaret ederek, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasa, proje, reform ne varsa bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Engelsiz Yaşam Evi dün düzenlenen törenle Başbakan Ünal Üstel tarafından hizmet açıldı.

Engelsiz Yaşam Evi’nin açılış töreninde konuşan, gündemle, kurultayla ve hükümetin hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Üstel, “UBP birdir, bütündür, hizmet aşkıyla bütünleşmiştir. 2027’ye kadar halka hizmet etmeye devam edeceğiz, durmak yok” diye konuştu.

Başbakan gelecek hafta Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini de açıklayarak, enerji sorununa kökten çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Açılış konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen, göreve geldikleri ilk günden halka yarım kalan tüm projeleri bitireceklerine dair söz verdiklerini ifade eden Üstel, Ercan Havalimanı, çevre yolları ve Engelsiz Yaşam Evi ile Kalkanlı Yaşam Evi’nin bu kapsamda tamamlandığını belirtti.

Hayat pahalılığı önlenecek

Kurultay sonrasında ilk Bakanlar Kurulu toplantısını dün yaptıklarını, vatandaşlardan aldıkları şikayetleri Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirdiklerini ifade eden Üstel, şikayetlerin başında pahalılığın geldiğini, denetimler konusunda da eleştirildiklerini ifade etti.

Üstel, “Bu konuda bakan arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. 2025 yılında halkımıza bu konularda büyük yardımlar yapacağız… Hayatı nasıl ucuzlatabiliriz… Bu çalışmaları yaparak gerek yasal düzenleme gerekse denetim… Ne gerekirse onu yapacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nin ileriki günlerde yeni yasama yılına başlayacağını da anımsatan Başbakan Üstel, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yasa, proje, reform ne varsa bir bir gerçekleştireceğiz” dedi.

Üstel’den Erdoğan’a teşekkür

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısına da işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk halkı adına Erdoğan’a teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’la enerji entegrasyonu protokolü imzaladığını da belirten Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Anavatan Türkiye’nin böyle bir protokolü bir yıl önce imzaladığını anımsattı.

“Fizibilite raporları bitti” diyen Üstel, önümüzdeki hafta bu kapsamda Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini, enerji sorununu kökten çözmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

2025 yılında açılacak

Engelsiz Yaşam Evi’nde ilk aşamada 88 kişi, gün içinde eğitim ve hizmet alacak. Engelsiz yaşam evinin yatılı kısmı ise 2025 yılında açılacak.

Lefkoşa-Gazimağusa yolu üzerinde, Minareliköy yakınlarında 18 dönümlük arazide bulunan Engelsiz Yaşam Evi’nin birinci etabı; fizik tedavi odaları, özel eğitim, psiko-eğitim, sanat ve öğretim çalışmalarının yapılacağı rehabilitasyon merkezi, idari bina ve 28 yatak kapasiteli 18 yaş üzeri engelli birey yaşam alanı olarak tasarlandı.

Engelsiz Yaşam Evi’nin daha sonra hizmete girecek ikinci etabında, 18 yaş altı engelli bireylere hizmet verilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 09:51