Dimitriadis de katıldı

EUROPolitika Dergisi ile Doğu Akdeniz Politika Derneği’nin (DAPD) işbirliğiyle Merit International'ın ana sponsorluğunda düzenlenen panele önemli konuşmacılar katıldı.

Merit Royal Diamond Hotel'de gerçekleşen paneli moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Sözen üstlendi. Panele, Güney Kıbrıs’ın ünlü avukatlarından Ahilleas Dimitriadis de konuşmacı olarak katıldı.

Panelde öne çıkanlar

· Prof. Dr. Ahmet Sözen: Her iki oturumun moderatörü olarak, etkinliği yönlendirirken, katılımcılara Kıbrıs ve bölgesel barış sürecine dair geniş bir perspektif sundu. Prof. Sözen, konuşmacıların sunumlarına derinlemesine katkıda bulunarak, konuların daha iyi anlaşılmasını sağladı ve panelistler arasında etkili bir diyalog kurulmasına öncülük etti.

· Ahilleas Demetriades: 2023 Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız adayı ve avukat olarak, kayıp kişilerle ilgili Kıbrıs'ta bir Gerçek Komisyonu'nun kurulmasını önerdi. Demetriades, bu komisyonun hem bilgi sağlama hem de taraflar arası uzlaşıya katkıda bulunabileceğini savundu. Sunumunda, diğer ülkelerdeki benzer komisyonların başarılarını ve Kıbrıs için potansiyel faydalarını vurguladı.

· Dr. Esra Dilek: Uluslararası ilişkiler alanında bağımsız araştırmacı ve akademisyen olarak, Track II diplomasisinin teorik çerçevesini ve bu diplomasi türünün çatışma çözüm süreçlerinde nasıl uygulanabileceğine dair derinlemesine bilgiler sundu. Dr. Dilek, bu sürecin kavramsal altyapısını detaylandırarak, bölgesel barış süreçlerine nasıl entegre edilebileceği üzerine örnekler verdi.

· Hessam Youssef: Emekli Mısırlı Diplomat, Büyükelçi Hesham Youssef Ortadoğu ve Kuzey Afrika Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Youssef, Dr. Dilek'in teorik açıklamalarını pekiştirerek, Track II diplomasisinin pratikte nasıl işlediğini, özellikle de bölgesel barış süreçlerinde nasıl fark yaratabileceğini vurguladı. Youssef, çeşitli çatışma ortamlarından somut örneklerle, bu sürecin uygulanabilirliğini ve etkinliğini anlattı.

· Özdil Nami: Deneyimli bir diplomat (eski dışişleri bakanı ve müzakreci) ve politikacı olarak, Kasım 2023'te gerçekleştirdiği Dublin ve Belfast ziyaretlerinde edindiği gözlemleri paylaştı. Nami, bu ziyaretlerde Kuzey İrlanda Barış Süreci'nin ele alınış biçimini inceledi ve bu sürecin Kıbrıs'a nasıl uygulanabileceği konusunda değerli bilgiler sundu. Nami, Kuzey İrlanda'daki sivil toplum kuruluşları ve yerel liderlerle yaptığı görüşmelerden elde ettiği örnekleri kullanarak, Kıbrıs için uyarlanabilecek stratejileri ortaya koydu.

· Fikri Toros: Girne Milletvekili ve işadamı, ekonomik iş birliklerinin bölgesel barışa katkısını ele aldı. Toros, ekonomik entegrasyonun, çatışma sonrası toplumların iyileşmesinde ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında oynayabileceği rol üzerinde durdu.