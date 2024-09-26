Farkındalık yaratıldı

Doğuş ÖZOKUTAN

Yangın konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte itfaiye memurlarına çocukları da eşlik etti. Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün akşamüstü düzenlenen yürüyüşe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer, PGM yetkilileri ve aileleriyle birlikte itfaiye mensupları katıldı. İtfaiye araçları ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Pronto çemberinden başladı ve Citröen kavşağında tamamlandı. Yürüyüş sırasında güzergah trafik akışına kapatıldı.

Gürpınar: Amacımız farkındalık yaratmak

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar etkinlikte konuşma yaptı. Gürpınar, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Bize bu fırsatı veren ve destek olan Genel Müdür'ümüze, yardımcılarına, etkinliklere emek veren tüm personelime, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara ve kortej yürüyüşümüze katılan emekli itfaiyecilere ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando personeline teşekkür ediyorum" dedi. Gürpınar, İtfaiye Haftası'ndaki temel amaçlarının itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkla paylaşmak, yangın önlemleri konusunda bilinçlendirmek ve düzenlenen etkinliklerle yangın ve afetlerden korunma yöntemlerine dair farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı.

Broşür dağıtıldı

Bu arada İtfaiye Haftası Etkinlikleri kapsamında, Girne İtfaiye Şubesi personeli tarafından, Girne’de yangınlarla ilgili halka bilgilendirici broşür dağıtıldı. Açık pazarda kurulan itfaiye standına vatandaşların ilgisi hayli yoğundu.

