Cesarete bak

Lefkoşa’da aynı apartmanda yaşadığı 23 yaşındaki kadının evine anahtarın kapı üzerinde unutulmasını fırsat bilerek giren ve cinsel saldırı suçu işleyen Pakistanlı Asıf Muhammad şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, olayın 22 Eylül 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Şht. Ahmed Sadık Sokaktaki bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının komşusunun anahtarı kapı üzerinde unutmasını fırsat bilerek, içeri girdiğini belirtti.

Polis, kapı üzerindeki anahtarla içeri giren zanlının, genç kadının yatak odasına giderek, yere uzandığını açıkladı.

Polis memuru, yatağın hemen yanında yere uzanan zanlının uyumakta olan kadının sırtını okşamak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, genç kadının 24 Eylül’de olaydan dolayı endişeli olduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi. Zanlının 11 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.