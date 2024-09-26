Diğer sürücü de tutuklandı

Kullanımındaki kiralık aracı dikkatsiz sürerek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan kız kardeşi Pınar Kaya’nın ağır yaralanmasına neden olan Merve Kaya’nın ardından diğer aracın sürücüsü Salih Harmanlı tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazanın 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Haspolat’da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, Bülent Ecevit Caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının o esnada sağından Bülent Ecevit Caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata alındığını, daha sonra yoğun bakım servisinde müşahede altında tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu Salih Harmanlı’nın da tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Pınar Kaya’nın entübe durumunda çıktığını ancak iç organ yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Kaya’nın avukatı, müvekkilinin psikolojik açıdan durumunun kötü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Zanlı Salih Harmanlı’nın avukatı da müvekkilinin kalp hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolü talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

