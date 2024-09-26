Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sosyal Konutlar Bölgesi önceki gün nefes kesen bir operasyona tanıklık etti. Narkotik polisi, ‘Yeşil Yol’ adını verdiği operasyonda 175 gram hintkeneviri ele geçirdi, Adeboyo Shitu isimli Nijeryalıyı gözaltına aldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, zanlının, 24 Eylül saat 19.00 sıralarında, Sosyal Konutlar bölgesinde yaya olarak tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklamaya direnen zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan kontrolde, poşetler içerisinde 170 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucunda da 5 gram hintkeneviri bulduklarını aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

