Aracıyla dereye uçtu

Girne’nin tanınan ve sevilen simalarından biri olan 52 yaşındaki Ali Rıza Avukat, dün sabahın erken saatlerinde Ozanköy’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül Rıfkı ise yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yardımsever ve çalışkan kişiliğiyle tanınan Ali Rıza Avukat'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Kaza haberinin duyulması sonrasında Avukat’ın aile yakınları hastaneye akın ederek, umut verici bir haber almak istedi, ancak bu mümkün olmadı. Özel bir şirkette çalışan, evli ve bir çocuk babası Ali Rıza Avukat olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza 16 Temmuz saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Yönetiminde bulunan HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Avukat, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3,5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza Avukat kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül Rıfkı (K-51) ise yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

