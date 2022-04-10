Araçlar hurdaya döndü

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda aynı yöne doğru seyreden iki araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Meydana gelen kazada Safar Najarov (E-25) ile Amir Shakerifard (E-27) yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müşahede altına alınırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 09.50 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda, The American Future College yakınlarında meydana geldi.

Güzelyurt istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden Mohammed Aimuanmwosa Garuba yönetimindeki ZNY 870 araç ile aynı yöne doğru seyreden Safar Najarov) yönetimindeki MZ 058 plakalı araç anayolda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan MZ 058 plakalı araç, orta refüje vurduktan sonra takla attı.

Kaza sonucu MZ 058 plakalı araç sürücüsü Safar Najarov ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Shakerifard (E-27) yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar müşahede altına alınırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.