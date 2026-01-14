Aranan şahıslar var

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesine bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldı-rıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan F.Y. (E-30) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan E.Y. (E-29) ve A.Y. (E-49) ise suçsuz oldukları anlaşılarak, serbest bırakıldı. Duruşmada so-ruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen emarelerin incelendiği, aranan şahıslar olduğu belirtilerek, ek süre talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandı-ğını söyledi. Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kay-maklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlı A.K.’nin gönüllü ifade verdiğini ve cep telefonunda zanlı B.A.’ya ait video görüntülerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, A.K.’nin ifadesinde, saldırıyı zanlı B.A.’nın az-mettirmesiyle gerçekleştirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, bu beyanlar ışığında zanlı B.A.’nın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuk-landığını kaydetti.

Kameralar inceleniyor

Polis, A.K. ile B.A.’nın 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yürütü-len ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar F.Y.’nin de 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde A.K.’ye taban-cayı teslim eden aracın, zanlı F.Y.’nin kullandığının belirlendiğini açıkladı.

Polis tutuklanan zanlının evinde arama yapılarak birçok emare alındığını, zanlının polise itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının 11 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı-ğını, bu süre içerisinde cep telefonuyla evinde bulunan emarelerin incelemeye gönderildiğini, aranan şahıslar olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelen-mesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

