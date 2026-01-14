Zabıta ekipleri görevde

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) zabıta ekipleri, yasa dışı ağaç kesimi yapıldığını tespit ettiği şahıslara idari para cezası uyguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Zabıta Şubesi ekiplerinin denetimleri esnasında, Şht. Arif Diktepe Sokak’ta yasa dışı ağaç kesimi yapıldığını tespit ederek sorumlulara 25 bin 601 TL idari para cezası uyguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent genelinde yeşil alanlara ve doğaya zarar veren uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.