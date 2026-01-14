banner564

Zabıta ekipleri görevde

Lefkoşa’da yasa dışı ağaç kesen şahıslara 25 bin 601 TL para cezası kesildi

Zabıta ekipleri görevde

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) zabıta ekipleri, yasa dışı ağaç kesimi yapıldığını tespit ettiği şahıslara idari para cezası uyguladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi, Zabıta Şubesi ekiplerinin denetimleri esnasında, Şht. Arif Diktepe Sokak’ta yasa dışı ağaç kesimi yapıldığını tespit ederek sorumlulara 25 bin 601 TL idari para cezası uyguladı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent genelinde yeşil alanlara ve doğaya zarar veren uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ajan gibi çalıştı
Ajan gibi çalıştı
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner474