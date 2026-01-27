Yerli ürünler tanıtılıyor

Kuzey Kıbrıs’tan 7 firma, Orta Doğu’nun en büyük gıda fuarları arasında yer alan Dubai Gulfood 2026’ya katılarak yerli ürünleri uluslararası alanda tanıtıyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kıbrıs’tan katılan firmalar fuarda 120 metrekarelik “North Cyprus” standı altında yer alıyor. Beş gün sürecek olan fuarda, KKTC gıda sektörüne ait ihraç potansiyeli bulunan ürünler, uluslararası alım heyetleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuarda süt ve süt ürünleri ile hellim, zeytin ve zeytinyağı, donmuş unlu mamuller ve narenciye ürünleri tadım ve tanıtım faaliyetleriyle sergileniyor. Katılımcı firmalar, ürünlerini tanıtmanın yanı sıra yeni iş bağlantıları kurmak ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunuyor.

“North Cyprus” standını ziyaret eden KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, fuara katılan firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Koldaş’a Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da eşlik etti. Görüşmelerde, KKTC ürünlerinin uluslararası pazarlardaki yeri, ihracat imkanları ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Dubai Gulfood 2026’ya KKTC’den Devay Veteriner Danışmanlık Ltd. (Aydın Zeytinyağları), Arden Gıda Ltd., Maysa Gıda, Gülgün Süt Mamülleri Ltd., Onan S.Ü. Foods Ltd. Donmuş Ürünler, Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme San. Ltd. ile Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) katılım sağladı. Fuara katılan firmaların, KKTC gıda ürünlerinin tanıtımına ve ihracatının artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.