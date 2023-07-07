İmalatçı hırsızlık yapmadı

Süt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, dünkü eylemde süt borsasında 3 milyon TL kaybettiklerini söyleyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’na sosyal medya hesabında yanıt verdi. Erden, “borsaya koyulan bir miktar süt için imalatçılar geçerli çiğ süt piyasa fiyatının yüzde 10'u kadar düşük fiyat atabilir diyor. Yani, taban fiyat 13 lira ise bunun yüzde 10 eksiği 11,70 lira teklif atılabilir. Herkes bu teklifi vermekte özgürdür çünkü bu yasanın imalatçılara verdiği haktır. Burada ne haksızlık ne iftira attığı gibi hırsızlık vardır” açıklamasında bulundu.

Mahmut Erden, “Hayvancılar ve imalat sanayicileri düşman değil aksine birbirine tam bağımlı iki sektör paydaşıdır. Dolayısıyla imalatçılara, kasaplara, restorancılara, yemcilere hakaretler yağdırarak, değil doğru zeminde diyalog kurarak sektörü yönetmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Mahmut Erden’in paylaşımı şöyle:

“Yine alışılagelmiş şekliyle Hayvancılar Birliği, Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Konuşmalarda bağırma, çağırma, hakaret, iftira ne ararsanız bulabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtmek isterim, Hayvancılar Birliği Başkanı bizim iş ortağımızdır, kendisini sever sayarız. Bizler asla kendisine hakaret etmeyiz, iftira atmayız.

Sayın Başkan,” 3,5 milyon lira Hayvancıların parasını kim yedi” diyor!

Efendim cevap şu; kendi zaatı alilerinin de imzası bulunan bir borsa tüzüğü var. Bu tüzüğe göre, borsaya koyulan bir miktar süt için imalatçılar geçerli çiğ süt piyasa fiyatının yüzde 10'u kadar düşük fiyat atabilir diyor. Yani, taban fiyat 13 lira ise bunun yüzde 10 eksiği 11,70 lira teklif atılabilir. Herkes bu teklifi vermekte özgürdür çünkü bu yasanın imalatçılara verdiği haktır. Burada ne haksızlık ne iftira attığı gibi hırsızlık vardır.

Sayın Başkan, beni birilerinin tetikçisi olmakla suçluyor! Değerli arkadaşlar, beni takip eden herkesin gayet iyi bileceği şekilde aylardır sosyal medyada, basında sürekli vurguladığım tek bir konu var. Diyorum ki; Tarım Bakanlığı hayvancıları desteklemeli. Onların arpasını, balasını diğer girdilerini sübvanse etmeli ki, çiğ süt zamlanmasın halk pahalılığa karşı ezilmesin.

Yani aslında ben halk adına tetikçilik yapıyorum bunu şerefle kabul ederim.

Eylemde de Başkan aynı bu şekilde Tarım Bakanlığı’ndan taleplerde bulundu. Yani aslında benim söylediklerimi teyit etmiş oldu ama farkında değil...

Netice itibariyle, hayvancılar ve imalat sanayicileri düşman değil aksine birbirine tam bağımlı iki sektör paydaşıdır. Dolayısıyla imalatçılara, kasaplara, restorancılara, yemcilere hakaretler yağdırarak, değil doğru zeminde diyalog kurarak sektörü yönetmeliyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”