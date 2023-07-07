Dehşet saçtı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde Haspolat bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Nijeryalı sürücü yolun solundan çıkarak, trafik levhasına çarptıktan sonra takla attı. İçerisinde 9 kişinin bulunduğu araçta yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 16.45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Nqobile Ndeuele (E-27), yönetimindeki KG 094 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Lastik isimli iş yeri yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak trafik yön levhasına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, trafik levhası zarar gördü.

Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı

Öte yandan Dipkarpaz’da meydana kazada elektrik direğine çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Zaharias Andreas Harpa (E-56) isimli sürücü, dün sabah 00.05’te HNM 799 plakalı araçla, Dipkarpaz’da Gazi Arif Kızılarslan Sokak üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 181 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen sürücü tutuklandı.

