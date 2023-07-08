Beklentilerin altında

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı memurlar, TBMM’de kabul edilen memur zammı teklifini protesto etti.

Teklifin beklentilerinin çok altında olduğunu söyleyen memurlar, talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istedi.

Konfederasyona bağlı sendikalar memur zammı teklifine ilişkin tüm illerde ortak basın açıklaması yaparken, Bilecik’te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kamu Sen'e bağlı sendika üyeleri, yapılan zamlara karşı tepkilerini dile getirdi. Kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirten Kamu Sen Bilecik İl Temsilcisi Veli Şahan şunları söyledi:

-Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından aşağıda olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir.

-2023'ün ilk 6 ayında ortaya çıkan yüzde 11.77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 6'lık artışın üzerine 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam yapılmasını içeren bir kanun teklifi hazırlanmıştır.

-Bu teklifle en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur.

-Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında yüzde 15 daha artış yapılacaktır.

-Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş; çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak ocak ayında 22 bin TL olmuşken, en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak temmuz ayında 22 bin TL seviyesine gelebilmiştir.

-Gerçekte 15'inci derecenin 1'inci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10 bin 400 TL dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı, yapılacak artışlarla temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden bin 700 TL daha düşüktür.

Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

Bu arada en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

