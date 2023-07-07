15 günlük süre

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çiğ süt fiyatının bir litre süt ile bir buçuk kilo yem alınabilecek şekilde düzenlenmesini, hayvan başı desteğin minimum 100 TL’ye çıkarılmasını, arpa fiyatının hesaplanmasını, süt borsasının kaldırılmasını ve süt borsasında kaybedilen 3 buçuk milyon TL’nin üreticiye verilmesini istedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, çiğ süt fiyatı ve doğrudan gelir desteklerinin iyileştirilmesi konusunda herhangi bir adım atılmadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaparak, süt fiyatının günün koşullarına göre yeniden belirlenmesini talep etti.

Eylemde, Bakanlık önüne süt de döken hayvancılar, hayvan başı desteği ile yem desteği konularında da taleplerini aktardı, süt borsasının ortadan kaldırılarak veya düzenlenerek burada kaybettiklerini savundukları 3 buçuk milyon TL’nin de üreticiye verilmesini istedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına 15 Temmuz’a kadar süre tanıdıklarını belirterek, genel eylem uyarısında bulundu.

Hayvancının cebinden parası çalındı

Naimoğulları, eylem sonrasında yaptığı açıklamada, eylem gerekçelerini ve taleplerini anlattı.

Süt fiyatlarının en son 5 ay önce şubat ayında belirlendiğini ve o günden bugüne dövizde yüzde 50, yem fiyatlarında ise yüzde 40’a yakın artış yaşandığını kaydeden Naimoğulları, “Biz ürettiğimiz ürünün gerçek maliyetini istiyoruz” diyerek, sütün gerçek fiyatından pazarlanması için doğru politikalar üretilmesini talep etti.

Son olarak çiğ süt bedeline yüzde 18 artış yapıldığını ancak “süt borsası” nedeniyle uygulamada bu rakamın yüzde 13 olduğunu aktaran Naimoğulları, “süt borsası” ile ilgili de eleştirilerde buldu. Naimoğulları, Bakanlığın imalatçıyla anlaştığını ve süt bedelinin yüzde 5’ini aldığını söyleyerek, bu şekilde 3 buçuk milyon TL’nin hayvancının cebinden “çalındığını” savundu.

Talepler şöyle;

“Hayvan başı 50 TL olan desteğin minimum 100 TL’ye çıkarılması; çiğ süt fiyatının bir litre süt ile bir buçuk kilo yem alınabilecek şekilde düzenlenmesi; arpa fiyatının “doğru dürüst” hesaplanması; süt borsasının kaldırılması veya düzenlenmesi; süt borsasında kaybedilen 3 buçuk milyon TL’nin üreticiye verilmesi.”