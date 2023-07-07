Cennet ada

Gönyeli’de Yalçın Park’ta yaşanan olayda kavga ettiği arkadaşının yüzüne soda şişesiyle vurarak, burnunu kıran Turgut Umarlar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Turgut Umarlar’ın 5 bin 117 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gönyeli' de bulunan Yalçın Park içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Turgut Umarlar’ın aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde M.A.D.’nin burnuna soda şişesini vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturmada Turgut Umarlar’ın ülkede 5 bin 117 gün kaçak olarak bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.