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Önemli başarı

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Mehmetçik ekibi, Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ödüle layık görüldü

Önemli başarı
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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 2-6 Temmuz tarihlerinde Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ödüle layık görüldü.
Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde aldıkları “Belediye Özel Ödülü"yle ilgili açıklama yapan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, “Derneğimiz ve ülkemiz adına çok mutlu olduk ” dedi.
Çelebi, festivale katılmalarına maddi ve manevi katkıda bulunanlara teşekkür de etti.

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