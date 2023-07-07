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Polis peşine düştü

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Hatalı dönüş yapan yabancı uyruklu sürücü kazaya neden olduktan sonra ortadan kayboldu

Polis peşine düştü
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Abdullah SUİÇMEZ
Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücünün kaçtığı belirtildi.
Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 22.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Çatalköy istikametine doğru ilerlerken yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç, hatalı U dönüşü yaparken diğer aracın önüne kırarak kazaya sebebiyet verdi. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.


 

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