Polis peşine düştü

Abdullah SUİÇMEZ

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücünün kaçtığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 22.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Çatalköy istikametine doğru ilerlerken yabancı uyruklu şahsın kullandığı araç, hatalı U dönüşü yaparken diğer aracın önüne kırarak kazaya sebebiyet verdi. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.



