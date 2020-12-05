İkinci tur bugün

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi parti başkanlarıyla yaptığı ilk tur görüşmeyi tamamladı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ardından Tatar, dün HP ile de görüştü.

Tatar, HP Genel Başkanı Yenal Senin ve HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’i saat 15.30’da kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında Genel Başkan Senin, basına kısa bir açıklama yaptı.

Ersin Tatar’ın davetiyle koalisyon görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığında olduklarını, değerlendirme yaptıklarını ifade eden Senin, görüşlerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a aktardıklarını belirtti.

Senin, “Sayın Tatar herhangi bir yönelimden bahsetmedi, yarın 3 siyasi partinin başkanıyla görüştükten sonra bir karar vereceğini söyledi. Çok fazla detaya inmedik. Ülke gündemiyle ilgili bir değerlendirme de yaparak görüşmeyi tamamladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugün vereceği karar üzerine parti içinde değerlendirmelere devam edeceklerini kaydeden Yenal Senin, bundan sonraki süreçte izleyecekleri yolu da kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 20, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 12:33