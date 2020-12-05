Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen Berkan Semiz, hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Temmuz 2020 tarihinde Girne’de S.A. isimli şahsa ait 500 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını söyledi. Polis, telefonun çalınması üzerine başlatılan soruşturmada A.K. isimli bir şahsın kullanımında olduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti. Polis, A.K.’nin tespit edilip sorgulandığını, ifadesinde cep telefonunu geçen Ağustos ayında 500 liraya Berkan Semiz’den aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, bunun üzerine Berkan Semiz’in gözaltına alınarak, sorgulandığını söyledi. Zanlının ifadesinde cep telefonunu internet satış sitelerinden tanımadığı bir şahıstan aldığını, ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğu için sattığını söylediğini aktardı. Polis, ancak telefonun Temmuz’da çalındığını, zanlının hiçbir şekilde kullanmadığını, A.K. isimli şahsın kullanmaya başlayınca yakalandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, gelinen aşamada tutuklu kalmasını gerektirecek bir husus olmadığını ifade ederek, teminat istedi.

Mahkeme, zanlının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.