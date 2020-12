Biraz acele edin

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman da hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etti. Bu gelişme dört gözle hükümetin kurulmasını bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, sağlıktan ekonomiye ülkede birçok sorun olduğunu ifade ederek, en kısa sürede hükümetin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler?..

Mustafa Maniga

“Hükümetin kurulmasını bekliyoruz ancak CTP lideri Tufan Erhürman da yapamadı ve görevi iade etti. Bir an önce hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Kurulacak hükümetten beklentimiz ekonomik alanda çalışmalar yapmasıdır. Her şey ateş pahası oldu ve maaşlarımız eridi. Öte yandan sağlıkla ilgili önemli çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Bence tek bir partinin hükümette olması en doğrusudur ancak ülkemizde bu biraz imkânsız bir durumdur. Koalisyon hükümeti de olduğu zaman herkes konuları bir tarafa çekecek ve yine hiçbir şey yolunda gitmeyecektir. Belki en doğrusu bir erken genel seçimdir.”

Ali Aksüt

“Hükümet kurma çalışmaları tıkandı. Bizim için kimin olacağı fark etmez ancak bir karmaşa içerisindedirler. Hükümet kurup çalışmalar yapmak için çok hızlı bir şekilde hareket edilmelidir. Yeni kurulacak hükümetten beklentimiz halkın yanında olmasıdır. Bu memlekette sadece torpil ile iş yapılmamalıdır. Halkın yararına olacak bir hükümet acilen kurulmalıdır. Erken seçimi şu an ülke kaldırmayacağı için gerek olduğunu düşünmüyorum.”

Hamdi Karael

“Hükümet kurma çalışmaları yine yarıda kaldı. Bu yaşanan karmaşa içerisinde hükümet kurma şu an için zor gibi görünüyor. Şu anda halk olarak kafamız karışık. Halk olarak beklentimiz erken bir seçim olmadan hızlı bir şekilde bir hükümet oluşmasıdır. Her partinin elini taşın altına koyup çaba göstererek ülke içi sorunlara çözüm bulacak çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

İsmail Okçu

“UBP ile kimse hükümet kurmak istemediği için görev CTP’ye verildi. Ancak o da kurumadı. Zaten herkesin de bildiği gibi müdahaleler var ve bu nedenle de sanırım en erken zamanda bir erken genel seçim söz konusu olacaktır. Ben artık hiçbir şeye inanmadığım için hiçbir beklentim yok. Yıllarca bu ülkede neler olduğunu gördük. Hiçbir iş yolunda gitmedi aksine hep geriye gitti.”

Hilmi Haraşol

“Bir an önce hükümetin kurularak hızlı bir şekilde halkın yararına çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. Yeni kurulacak hükümetten beklentimiz halkın ve ülkenin refahı için çalışmasıdır. Koalisyon hükümetleri genelde fikir ayrılıklarına düştüğü için ülkemiz adına uygun olmaz. Ya tek parti ki o da imkânsız ya da iki büyük parti ile bir hükümet modeli olmalıdır.”

Mustafa Tulu

“Demokrasiyi korumak adına hızlı bir şekilde çalışılarak bir hükümet kurmaları gerekiyor. Diğer partiler koalisyon istemiyor ancak erken bir seçim ülkemiz ve halk için erkendir. Yeni kurulacak hükümetten ekonomik ve sağlık alanlarında çalışmalar yapmasıdır. Ülke içi sorunlar her geçen gün artarak devam ediyor ve bu konuda çalışma yapacak bir hükümetin acilen kurulması gerekiyor.”

Hüseyin Yazıcı

“İstikrarlı bir hükümete ihtiyaç vardır. Koalisyon hükümet modelleri iş yapamayacağı için farklı çalışmalar yapılmalıdır. Yeni kurulacak hükümetten beklentimiz pahalılık karşısında ezilen halkın yararına çalışmalar yapmalarıdır. Maşallah Türkiye parayı yolluyor ancak sağlıkta, eğitimde, yollarda, sistemde her şeyde aksaklıklar yaşanıyor. Bizim yanımızda olacak bir hükümet ve istikrarlı bir hükümet bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 12:27