Kim demiş ‘kriz var’ diye

Çiğdem AYDIN

KKTC’de bir yanda hükümet krizi ve ağır ekonomik sorunlardan söz edilirken, diğer yanda 13’üncü maaş ödemelerinde ilk adımı Paşaköy Belediyesi attı. Belediye Başkanı Habil Tülücü, 31 çalışanın yaklaşık 250 bin lira tutan 13’üncü maaşlarını dün ödedi.

Diyalog muhabirinin “Herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı?” sorusunu yanıtlayan Başkan Tülücü “Hiçbir sıkıntımız olmadı. Maaşları önceden denkleştirdik ve bir ay önceden ödedik” diyerek, diğer belediyelerdeki çalışanları özendiren bir adım atmış oldu.

Şimdiye kadar herhangi bir borçlanma yapmadıklarını belirten Paşaköy Belediye Başkanı Tülücü, Kasım sonu ödenmesi gereken maaşları da 5 gün önceden verdiklerini söyledi. Tülücü “Toplamda 224 bin lirayı bulan normal maaşları 25 Kasım’da ödedim. Şimdi 13’üncüleri de verdik. Allah’a şükürler olsun bir sıkıntımız yok” dedi.

Belediye olarak sadece geçmişten kalan sigorta ve ihtiyaç sandığı borçlarının olduğunu kaydeden Habil Tülücü “Onları da taksitler halinde ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Tülücü, “Bu kaynağı yaratmak için hizmetlere artış getirdiniz mi?” sorusunu yanıtlarken, sadece su fiyatlarını 4 liraya çıkardıklarını, ancak bu rakamın diğer belediyelerdeki rakamın çok altında olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 12:10