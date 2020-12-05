Kuzeyde 6, Güneyde 289 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6, Güney Kıbrıs’ta 289 yeni vaka tespit edildi; 3 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de ise 32 bin 736 vaka tespit edildi; 193 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde geçtiğimiz Kasım ayında 23 kişinin hayatını kaybettiği, 17 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi. Kuzeyde ise toplam vaka sayısının bin 150 olduğu, bunlardan bin 51’inin iyileşerek, taburcu edildiği belirtildi.

Pilli: 4’ü yerel 6 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 760 olduğunu, 6 Coronavirüs pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yoluyla ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtirken, 7 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, “Toplam vaka sayısı bin 150, iyileşenlerin sayısı bin 51 oldu” dedi.

Güneyde durum kritik

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 9 bin 562 test sonucunda 289 yeni vaka belirlendi; 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre; toplam ölüm sayısı 57’ye, vaka sayısı ise 11 bin 812’ye yükseldi.

17 hastanın durumunun kritik olduğu açıklandı.

Bir ayda 23 ölüm

Bu arada Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen Kasım ayında Covid-19’dan 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Salgının başlamasından bu yana 3 Aralık tarihine kadar, güneyde toplam 74 kişi hayatını kaybetti; bunlardan %66’sının erkek (49 kişi) ve % 34’ünün kadın (25 kişi) olduğu belirtildi.

Covid-19’dan ölenlerin ilçelere göre dağılımı da şöyle:

Limasol’da 23

Larnaka’da 10

Baf’ta 9

Lefkoşa 8

Paralimni 3

Referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Paralimni Genel Hastanesi’nde toplam

62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı. Bu hastalardan 5'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Türkiye’de vaka sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de de son 24 saatte 194 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 12:17