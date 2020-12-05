100 kişi para istiyor

Melis GÜNEL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ta 1974 öncesi mal sahibi olduğunu iddia eden Rumların Maraş için harekete geçtiğini; 350 kişinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurduğunu söyledi. Hasipoğlu, “Bu başvuranların üçte biri gelmek istemeyip parasını isteyen kişilerdir rakamsal olarak yaklaşık 100 kişiye tekabül ediyor” dedi.

Hasipoğlu, tv2020’de yayınlanan ‘Güne Merhaba’ programına katılarak Maraş konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Hasipoğlu, Maraş açılımının ardından 1974 öncesi mal sahibi olduğunu iddia eden Rumların başvuruda bulunduğunu, TMK’ya 350 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Hasipoğlu,“Maraş açılımı önemli bir adım. Bu adımla Kıbrıs meselesi yeni bir boyut kazanmıştır. Burası KKTC toprağıdır ve bizim yönetimimizde açacağız diyoruz. Mülklerin kime verileceği konusunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin iç hukuk olarak kabul ettiği TMK kararları ile şekillenecektir” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Bizim yasalarımızdan tabi olarak vergileri de bize ödeyecekler. Belediye hizmetlerimizden de yaralanacaklar. Bu başvuranların üçte biri gelmek istemeyip parasını isteyen kişilerdir rakamsal olarak yaklaşık 100 kişiye tekabül ediyor” dedi.

Yeni düzenlemeler yapılabilir

UBP Milletvekili Hasipoğlu, “TMK’nın şu an parası yok, nasıl ödeme yapacak? sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Hiçbir KKTC vatandaşına tapusu verilmemiş olan ama aynı zamanda KKTC vatandaşına kiralanmış mülkleri, eğer Rum mal sahibi Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduysa onun kiracısı olan Kıbrıslı Türk, ev sahibi Rum’a parasını ödeyerek satın alabilir. Böyle bir yasa var.”

Öneride de bulunan Hasipoğlu, “Devlette bu kadar tazminatı ödeyecek para yoksa oradaki satılmak istenen boş otelleri, evleri, arsaları vatandaşın almasına olanak sağlayacak bir düzenleme yapılabilir” dedi.

Hasipoğlu,“Maraş’a gelmek istemeyen ve sadece satın almak isteyenler için böyle bir düzenleme yapılabilir” diye de ekledi.

Kıbrıslı Rumların kuzeyde yaklaşık 46 bin konut 1,5 milyon dönüm mal bıraktığını, Kıbrıslı Türklerin ise 15 bin konut 450 bin dönüm mal bıraktığına dikkat çeken Hasipoğlu, bunun sebebini de 1974 yılından önce Kıbrıslı Türklerin mal sahibi olmasına izin verilmemesi olduğunu vurguladı.

“Takas, tazminat, iade imkanı tanıyoruz…”

Hasipoğlu “Güneyde bırakılan 450 bin mal için başvuru yapılabiliyor mu?” sorusuna ise “Burada adil olmayan Güney Kıbrıs’tır. Çözüm olunca bu maldan yararlanabilirsin gibi çeşitli şartlar koyuyorlar. Biz ise takas, tazminat, iade diye 3 imkan tanıyoruz” cevabını verdi.