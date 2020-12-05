İhraç edilecek

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak için çağrılan ve ülkede kaçak olduğu ortaya çıkan Nijerya uyruklu Yvette Yanni hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ek süre isteyen polis, zanlının 1 Aralık 2020 tarihinde ifadesine başvurulmak üzere çağrıldığını ancak yapılan soruşturmada ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, ek süre istedi. Mahkeme, “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan hakkında işlem başlatılan zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.