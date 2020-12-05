Oturduğu evi yaktı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen olayda kendisiyle ilgilenmedikleri gerekçesiyle ailesine kızan 18 yaşındaki D.D. (E) evi yaktı.

Kundaklama suçundan gözaltına alınan zanlının ifadesinde ailesinin sorunlarıyla ilgilenmediğini ve bu nedenle kızgın olduğunu söylediği öğrenildi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilen D.D.’nin 3 gün boyunca yatılı tedavi görmesine karar verildi.

Birçok eşya yandı

Olay 3 Aralık 2020 tarihinde Güzelyurt’ta Erol Uçaner Sokak üzerinde meydana geldi. M.D. isimli şahsa ait evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bir adet ahşap dolap, bir adet televizyon, bir adet vantilatör ve bir adet buzdolabı tamamen, mutfak kısmındaki dolaplar ile muhtelif ev eşyaları kısmen yanarak zarar gördü.

Yangınla ilgili yapılan soruşturmada olayın kundaklama olduğu, evin en küçük çocuğu D.D.’nin yatak odasındaki şilteyi kasten ateşe verdiği tespit edildi.

Kundaklama suçundan gözaltına alınan D.D.’nin ifadesinde ailesinin sorunlarıyla ilgilenmediğini söylediği öğrenildi.

3 gün tedavi görecek

Soruşturma devam ederken, zanlı dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine emir verirken, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan değerlendirmede 18 yaşındaki gencin 3 gün süre ile yatılı tedavi görmesine karar verildi.