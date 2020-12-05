İnandırıcı bulmuyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Türkiye’nin, sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu, geç kalmış eylemler ikna edici değildir” dedi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret düzenleyen Dendias, dün önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ardından da Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Hristodulidis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, AB’nin geriye kalan ülkelerine Türkiye’nin “ikna edici olmayan” bu eylemleriyle ilgili sorumluluk üstlenmeleri konusunda ortak çağrı yaptığını söyledi.

Dendias, Türkiye’yi gerçek anlamda gerginliği yatıştırıcı ve kendilerinin kabul edeceği tek zemin olan Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku zeminine dayalı yapıcı bir yola götürecek kararlar almaları gerektiğini savundu.

Dendias ayrıca, bu kararların Türkiye’ye açık bir gösterge teşkil etmek olduğu kadar, AB’nin güvenirliği açısından da kanıt niteliğinde olması bakımından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Hristodulidis ise, topun Türkiye’nin sahasında bulunduğunun açık olduğunu; alınacak kararların Ankara’nın tavrına bağlı olduğunu ve AB liderlerinin Ekim ayındaki toplantıda anlaştıkları üzere, Türkiye’nin tavrını değerlendirdikten sonra ilgili kararları alacağını söyledi.

AB olarak kararlı, güvenilir ve tutarlı olmakla yükümlü olduklarını ifade eden Hristodulidis, bununla birlikte, AB’nin çıkarlarını şüphe kaldırmayacak şekilde etkileyen, AB üyesi ülkelerin egemenlik hakları ve egemenliğine ilişkin tüm konularda birincil rol talep etmeleri gerektiğini vurguladı.