Ercan yoğun bakımda

İskele - Ercan Anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü 49 yaşındaki Ercan Cambaz ağır yaralandı. Kazanın sürücü Soheil Elmasry’nin için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyreden 52 yaşındaki Soheil Elmasry, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçti. Sürücü, o esnada karşı istikametten gelip, doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz yönetimindeki motosiklete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından araç sürücüsü tutuklanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.