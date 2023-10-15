Arkası geliyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ı sarsan ‘sahte reçete’ soruşturması kapsamında dün Gazimağusa’da eczacılık yapan eski Sağlık Bakanlarından Ergin İlktaç da kelepçeli vaziyette mahkemeye çıkarıldı. İlktaç’ın yanı sıra eczacı Ayşem Çil ve Asya Tekbıyık; doktorlar Derviş Doğruyol, Fikret Değer ve Ahmet Kirişoğlu kelepçeli vaziyette hakim karşısına çıkarıldı. Gerek doktorların, gerekse eczacıların mahkemeye çıkarken son derece üzgün oldukları görüldü.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, duruşmada zanlılarla ilgili iddiaları aktardı. Polis, 3 eczanenin sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden 680 tanesinin incelendiğini, 37’sinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında eczacılar Ayşem Çil’in bin 12, Ergin İlktaç’ın bin 593 ve Asya Tekbıyık’ın bin 210 adet reçeteyi sosyal sigortalara gönderdiğini belirtti.

Polis, eczacılar tarafından sosyal sigortalara gönderilen toplam 3 bin 725 reçeteden 680 tanesinin bir günde incelendiğini açıkladı.

Polis, incelenen 680 reçeteden 37 tanesinin sahte olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

37 sahte reçeteden 20’si Doğruyol’a ait

Polis yapılan soruşturma sonucu, Dr. Derviş Doğruyol’un 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 50 ayrı eczaneye yazdığı toplam 4 bin 489 adet reçeteden 893 adedini Ayşem Çil’in eczanesine yazdığını belirtti. Polis, Çil’in eczanesine yazılan reçetelerden 20 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, Dr.Fikret Değer’in ise aynı tarihler arasında 34 eczaneye 2 bin 841 reçete yazdığını vurguladı. Polis, zanlı Değer’in 2 bin 841 reçetenin 274 adedini Ergin İlktaç’ın eczanesine yazdığını, bunlardan 11 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Dr. Ahmet Kirişoğlu’nun da 92 eczaneye 13 bin 560 sosyal sigorta reçetesi düzenlediğini kaydeden polis, 297 tanesini Ayşem Çil’in eczanesine yazdığını belirtti. Polis, 297 reçeteden 6 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, Asya Tekbıyık’ın eczanesinde yapılan aramada farklı doktorların yazdığı bin 210 reçete bulunarak, incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis çavuşu Doğan, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görevli nöbetçi yargıç, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalması, avukatlarının talebi üzerine sağlık sorunları yaşayan zanlıların da doktor kontrolünden geçmesi emrini verdi.