Yakıt kaçağı neden oldu

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda dün sabah bir araçta yangın meydana geldi.

Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolunda çıkan yangın, Burak Torun kullanımındaki GK 264 plakalı salon araç seyir halindeyken olduğu sırada, muhtemelen oluşan yakıt kacağının makine bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor kısmı, kaputu ile sağ ve sol çamurlukları yandı, ön camı oluşan ısıdan dolayı çatladı.

Bir başka araç yangını da önceki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Batuhan Güney yönetiminde seyir halinde bulunan MT 238 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik aksamları ile plastik aksamları ve kaportası yanarak hasar gördü.

Ağaçlar zarar gördü

Öte yandan Tatlısu’nun doğusunda bir arazide dün yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, arazide meydana gelen ve Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve şinyalar ile 4 adet çam ağacı yandı.

Soruşturma devam ediyor.

