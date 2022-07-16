Artık KKTC’ye giremez

lnterpol tarafından organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah bulundurma ve kara para aklama suçlarından arandığı gerekçesiyle KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklı göçmen ilan edildi, KKTC’ye girişi yasaklandı.

Kararda, Buddle'ın lnterpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanında (ASF) Avustralya makamlarınca yayınlanan mavi bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği", "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından arandığı, Polis Genel Müdürlüğü’ne gelen yazıda bunun ifade edildiği belirtildi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, Polis Genel Müdürlüğü’nün 1984 Camden doğumlu Avustralya yurttaşı Buddle’ın KKTC'de de "Kara Para Aklama" faaliyetleri içinde olduğunu değerlendirdiği de kaydedildi.

Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın ilgi maddesi uyarınca barışı ve kamu düzenini bozma olasılığı bulunduğundan Mark Douglas Buddle’ın "Yasaklı Göçmen" olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girmesine izin verilmemesine karar verdi.



Sınır dışı edilmişti

Kuzey Kıbrıs’ta bir yıl süreyle ikamet izni ile kalan Douglas, geçtiğimiz Cumartesi günü gözaltına alınmış Pazar sabahı da Türkiye’ye gönderilmişti. Şu anda Ankara’da ihraç işlemleri için bekletilen Douglas’ın KKTC polisinin ‘ülkede kalması sakıncalıdır’ raporu ışığında sınır dışı edildiği açıklanmıştı. Douslas’ın yüksek gelirli kişilere verilen ikamet izninden faydalandığı, ayrıca KKTC vatandaşı bir şahıs ile birkaç ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı.

