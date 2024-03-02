Artışlara tepki yağdı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta istikrarsız fiyat artışlarının devamından bunalan vatandaşlar, son iki gün içinde tüp gaz ve elektriğe gelen zamlara sert tepki gösterdi. İki ay önce kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına yüzde 50 civarında maaş artışı yapıldığını, asgari ücretin de 24 bin liraya çıkarıldığını belirten vatandaşlar, artışların kısa sürede eridiğine dikkat çekti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da Diyalog’a yaptığı açıklamada tüm sektörlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını ve faturaları ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Tulga; dükkan kirasını, elektrik ve belediye faturalarını ödemekte zorlanan esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Tulga “Bu gidişatın önü alınmazsa ekonomi büyük ölçüde güneye kayacak” dedi.



Ne dediler?..

Eftal Cüneyt

“Elektrik, tüp gaz ve ekmeğe zam yapıldı. Yapılan bu zamlar bizleri tükenme noktasına getirdi. Hükümetin bu zamlara artık dur demesi gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisi diyerek halkı kötü bir duruma getirdiler. Benim haftalık 7 bin lira mutfak masrafım var ve bu böyle gitmez. Artık çekip gitsinler çünkü bu ülkeyi tükettiler. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılasın diye birçok şeyden vazgeçtik. Dışarıya çıkma, meyhane, tatil gibi planlarımızı artık yapamaz durumdayız. Sadece 3 kalem değil süt, süt ürünleri ve diğer tüm temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla insanlarımız artık sağlıklı beslenemiyor.”

Duygu Çizer

“Ekmeğe, tüp gaza ve elektriğe zam yapıldı. Elektriğe bir ay içinde iki kez zam yapıldı. Bir yılda belki de 20 kez zam yapıyorlar. Bu zamların kafalarına göre yapıldığını düşünüyorum. Burada tepki vermediğimiz için suçun bizde olduğunu düşünüyorum. Benzinde de aynı durum yaşanıyor. Döviz sabit kaldığında bile akaryakıta zam yapıyorlar. İnsanlar artık geçinemez durumdadır. Mutfak masraflarımızı karşılayabilmek için çok şeyden vazgeçtik. Yemeğe çıkmak, haftada bir et yemek lükse girdi. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız ve biz halk olarak ses çıkarmadığımız sürece bu böyle devam edecektir.”

Alev Duran

“Artık zamlarla ilgili söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Bu zamlar bence düzensizliğin bir işaretidir. Artık zamlara şaşırma ve sıkılmaya fırsat bulamıyoruz. Gelirler giderleri artık karşılayamaz duruma geldi. İhtiyaçları karşılayabilmek için özel harcamalarımızı azaltmak durumda kaldık. Gezme, kıyafet alışverişi ve dışarıda yemek durumlarını kısmak zorunda kaldık. Bu noktada yetkililerden bir şey de bekleyemez durumdayız çünkü umudumuz kalmadı.”

Nuray Dolunay

“Elektrik, tüp gaz ve ekmeğe yapılan zamlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Bir sabah kalkıyoruz elektriğe yüzde 15, ekmeğe ve tüp gaza zam yapıldığını görüyor ve geriliyoruz. Gelirlerimiz artık giderlerimizi karşılamaz durumdayız. Ekstra bir tüketimim, dışarıda yemek yeme, eğlenceye gitme gibi harcamalarım olmamasına rağmen geçinebilmek için bazı şeylerden feragat ediyoruz. Yetkililerden beklentimiz halka karşı görevlerini bilmelerini istiyoruz. Onlar ekmek elden su gölden yaşam sürerken kendilerini oraya seçen halkı kimse düşünmüyor. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur yeter ki istek olsun. Yüce rabbimden isteğim ülkeyi yönetenlerin yüreğine dokunmasıdır.”

Ali Güler

“Elektriğe tüpe ve ekmeğe zam geldi. Artık alıştık. Hergün fiyatlar değişiyor. Halk artık ne yapacağını şaşırdı. Elektriğe tek seferde yüzde 15 zam yapılması çok fazladır. Ben yeni emekli oldum ve emekli olduğuma pişman oldum. Yaşanan zamlar yüzünden çok şeyden feragat ettik. İstediklerimizi alamaz durumdayız. Eskiden birkaç kilo aldığımız meyve sebzeyi iki üç tane alıyoruz. Eskiden dışarıda yemeğe çıkardık şimdi her şeyden vazgeçtik. Geçinebilmek artık çok zorlaştı. Yetkililerden de bir şey değişmeyeceği için bir beklentimiz yoktur.”

Mümtaz Gökçebağ

“İnsanların alım gücü günden güne bitiyor. Bu zamların biraz da keyfi yapıldığını düşünüyorum. Tüp gaza ihtiyaç duyulan zamanda zam yapılıyor. Elektriğe bir seferde yüzde 15 zam yapılıyor. Durum kötü, ekonomi kötü, gidişat kötüdür. Çocukları olan ve çocuk okutan kişiler artık çok zor durumdadır. Dışarıda yemek artık hayal oldu. Ürünlerin fiyatlarına bakıyor pahalıysa yerine bırakıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasada bir fiyat denetimi yapmalarıdır.”

Altan Yorgancı

“ Bir aylık kredi kartı ekstrem geldiği zaman bakıyorum market, benzin, market, benzin şeklinde yazıyor. Bir ay sadece market ve benzin giderleri için çalışıyoruz. Kredi kartı olmasa ayın sonunu getirmek mümkün değildir. Piyasada sürekli fiyat artışı yaşanıyor ve yetkililerden beklentim de yoktur çünkü bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Eskiden ailece dışarıda yemek yerdik ancak şimdi tek kişi bile dışarıda yemek geçmişe gömülecek. Diyorlar ki meyhaneler ful çekiyor ancak insanlar bunalıma girdikçe geçim sıkıntısı yaşadıkça kendini meyhaneye atıyor ve koptuğu yerde kalsın diyor.”