Analiz sonuçları çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde, bir ev ve makinist dükkanında düzenlenen operasyonda ele geçirilen 4 farklı uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma sürerken, zanlılar Yağmur Bulut ile Mehmet Tolunay Bozcan, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda bulunan 4 çeşit uyuşturucuyla ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 26 Şubat 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında, zanlılar Yağmur Bulut ile Mehmet Tolunay’ın, Vadili’de birlikte kaldıkları ikametgah içerisinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese baskın yaptıklarını anımsattı. Zanlı Yağmur Bulut’un ev içerisinde tespit edildiğini ve bir arama gerçekleştirildiğini anlatan polis, yatak odasında, komedin içerisinde, 5 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt, MDMA türü 2 adet uyuşturuculu hap ve 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Mehmet’in arabada 10 gram kokain

Mehmet Tolunay Bozcan’ın da mandıralar bölgesindeki tamirci dükkanında tespit edildiğini mahkemeye anımsatan polis, zanlının aracında yapılan aramada, arka koltuk üzerinde 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.