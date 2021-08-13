İki farklı görüş var

Hüseyin ÇİÇEK

Yenicami ile Dumlupınar arasında önceki akşam oynanan maça katılmak için Lefkoşa’da faaliyet gösteren Elite Hastanesi’nde antijen testi yaptıran ancak yanlış bilgilendirme yüzünden büyük mağduriyet yaşayan 18 yaşındaki İzci Övgü’nün başka bir hastanede 150 liraya yaptığı PCR test sonucu negatif çıktı. Elite Hastanesi yetkilileri ise “Test sonucunun farklı çıkması bizimle alakalı bir durum değildir” açıklaması yaptı.

Elite Hastanesi’nde yaptırdığı testin ardından maça katılan Övgü, saatler sonra test sonucunun pozitif çıktığına dair mesaj alınca hem panik yaşayan İzci Övgü ile babası Savaş Övgü yeniden test yaptırmak istedi. Ancak Elite Hastanesi PCR testi için 150 lira isteyince baba-oğul isyan etti.

Babası oğlunu başka bir hastaneye götürerek, 150 lira verip PCR testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan genç futbolcu rahat bir nefes alırken, önceki akşam yaşadığı korku, mağduriyet ve paniğin yanına kaldığını dile getirdi.

Elite Hastanesi: Bizimle alakalı bir durum değil

Bu arada Diyalog’a ulaşan Elite Hastanesi yetkilileri, Antijen testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderildiğini, yüzde 6 oranında hata çıkma payı olduğunu belirtti. Hastane yetkilileri, “Test sonucunun farklı çıkması bizimle alakalı bir durum değildir” açıklaması yaptı.

Ne olmuştu

Futbolcu Övgü İzci, Elite Hastanesi’nde test yapmış, 15 dakika sonra sonucun negatif olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine İzci, Gazimağusa’ya giderek, Yenicami ile Dumlupınar arasında oynanan maça katılmıştı. Genç oyuncuya saatler sonra ikinci bir mesaj atılmış, bir yanlışlık olduğu, test sonucunun pozitif olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine İzci Övgü ile babası Savaş Övgü tekrar Elite Hastanesi’ne gitmiş, test yaptırmak istemişti. Ancak hastane PCR testi için 150 lira talep etmişti. Bunun üzerine genç oyuncu başka bir özel hastaneye gitmiş, 150 lira verip PCR testi yaptırmıştı.