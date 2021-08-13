Bu sesi duyun artık

Ömer KADİROĞLU

Güngör köyü sakinleri, bölgelerinde daha önce faaliyet gösteren taş ocağına yeniden izin verilmesine tepki gösterdi.

Harekete geçen Güngör köyü sakinleri seslerini duyurmak için dün Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eyleme Taşkent bölgesi sakinleri ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ellerinde “Toz ve patlamalardan ölmek istemiyoruz”, “Sermayeye doğayı peşkeş çekmeye hayır”, “Yeni taş ocağı iznine hayır”, “Sayın Bakan istifa” yazılı pankartlarla Bakanlık önünde toplanan vatandaşlar, insan sağlığını tehlikeye atan taş ocağı faaliyetine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Güngör Muhtarı Ayhan Demirtaş, eylemlerinin burada son bulmayacağını, sonuç alıncaya kadar devam edeceklerini ifade etti.

Demirtaş: Doğayı katletti

Demirtaş, pazartesi gününden itibaren eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Doğal afetlerin ve yangınların olduğu bir dönemde Sayın Bakan Türkiye’ye doğanın kurtulması adına yardım gönderdi. Ormanlara girişleri yasakladılar ama maalesef aynı hafta 5 yıllık yeni bir taş ocağı izni verildi. Verilen izin içerisinde ilgili taşocağının bölgeyi ıslah edeceği ifade ediliyor. Ancak daha önce de aynı taşocağı doğayı katletmiş durumdadır.

Pazartesi gününden itibaren başka eylemler düşünüyoruz.

Verilen bu iznin yürütmesinin durdurulması için hukuk yoluna başvuracağız. Sayın Bakan halkın yanında değil sermayenin yanındadır. Sayın Bakanı protesto ediyor, istifaya davet ediyoruz.

Tek istediğimiz yaşam hakkıdır.”

Aşandır: Musluklardan toprak akıyor

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır ise bölgedeki taş ocaklarının patlatma yaptığı yere yakın noktada su kuyularının bulunduğunu ve bu nedenle musluklardan toprak aktığını söyledi. İnsan sağlığını tehlikeye atan toz zerreciklerinin de ortaya çıktığını ifade eden Aşandır, “Hep maddiyat düşünülmesin, biraz da insan sağlığı dikkate alınsın” dedi