Parayı AB verecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le dün sabah gittiği Beyrut’ta, AB’den Lübnan’a yönelik bir milyar Euro’luk destek paketi açıklaması Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi “AB’den Göç ve Ekonomik İstikrar Konusunda Lübnan’a bir Milyar Euro” başlığıyla yer verdiği haberinde, göç konusuyla ilgili görüşmeler yapmak için Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le dün Lübnan’a giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Lübnan için bir milyar euroluk destek paketi açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, açıklamasında bugünkü mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Hristodulidis, herkesin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde Lübnan’a barış, istikrar ve refah geleceğini söyledi.

Açıklamasında Lübnan’ın üzerine düşeni yapacağını da söyleyen Hristodulidis, AB’nin de kendi üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, “Lübnan’a Adım Adım Destek” başlıklı haberinde, AB’nin Lübnan’a yönelik destek paketinin göç konusunun ötesinde ülkenin yeniden yapılandırılmasını da amaçladığını yazdı.

Gazete Hristodulidis ile von der Leyen’in gerek Beyrut ziyaretleri, gerekse destek paketiyle ortaklaşa ortaya koydukları hedeflerin bir yandan sığınmacılarla mücadelede Lübnan’a yardımcı olmak ve AB’nin yeni iş birliği alanlarına girmeye hazır olduğu anlamına geldiğini, diğer yandan da Lübnan ile Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilerin mükemmel olduğu anlamını taşıdığını belirtti.

AB ile Rum Yönetiminin bu şekilde Lübnan ve halkına desteklerini ifade etmek istediğini yazan gazete, buna ek olarak Rum Yönetiminin Lübnan’daki siyasi ve ekonomik durumun istikrara kavuşmasına dair kararlılığının da teyit edildiğini kaydetti.