İkisi de çok ağladı

Ercan Havaalanında sahte Danimarka pasaportlarıyla check-in işlemi yaparak, transit uçuşla Avrupa’ya gitmeyi amaçlayan İranlı Bahnam Sahraeidocharkheh, eşi Farimah Ghajari ve aynı suçtan tutuklanan Shirin Mehdi Hosseinabad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İranlı çiftin 2 yaşındaki kızları da mahkemeye getirildi. Çift duruşma öncesi birbirine sarılarak dakikalarca ağladı.

Mahkemede zanlıların sahte pasaportlarla sadece chekin işlemi yaptıkları, kendi orijinal pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Bahnam Sahraeidocharkheh ile Farimah Ghajari’nin Almanya’ya gitmek için 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte 30 Nisan 2024 tarihinde saat 12.45 sıralarında Edison Isaklları, Aynur Akdoğan Cartilli, Liva Cartilli Akdoğan adına düzenlenen Danimarka pasaportlarıyla check-in işlemi yaptıktan sonra kendi pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlıların İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, İstanbul polisinin zanlıları aynı gün saat 23.55 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı. Polis, teslim alınarak tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların ifadelerinde pasaportları KKTC’de ismini bilmedikleri bir şahıstan 6 bin Euro’ya aldıklarını söylediklerini aktaran polis, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, pasaportların İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi.

Shirin 10 bin Euro ödedi

Polis, Shirin Mehdi Hosseinabad’ın ise 30 Nisan 2024 tarihinde saat 02.55 sıralarında Belçika’ya gitmek için ismini bilmediği erkek bir şahıstan 10 bin Euro karşılığında temin etmiş olduğu Iara Sofia Dias Amaral adına düzenlenen Portekiz pasaportuyla check-in işlemi yaptıktan sonra kendi pasaportuyla ülkeden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlının İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, İstanbul polisinin zanlıyı aynı gün saat 17.30 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı.

Polis memuru, pasaportun İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların İranlı çiftin 7, Shirin Mehdi Hosseinabad’ın ise 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Bahnam Sahraeidocharkheh’in polis hücresinde, Farimah Ghajari ile 2 yaşındaki kızının öğrenci yurdunda 7 gün daha polis gözetiminde kalmalarına emir verdi.

Mahkeme, Shirin Mehdi Hosseinabad’ın ise 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.