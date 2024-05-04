Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik Sanayi Bölgesinde bir işletmede, 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Gafgari Kaşgan ile Abdullah Deniz’in ardından meseleyle bağlantılı işletmenin sahibi Nuray Uncu ile işletmeye defalarca giriş yaptığı tespit edilen Fatma Gizem Ananaç da soruşturma kapsamında tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 24 Nisan 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında, zanlı Gafgari Kaşgan’ın, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde kullanımında bulunan işletme içerisinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anımsattı.

Polis, Gafgari Kaşgan ile Abddullah Deniz’in işletmeye giriş yaparken tespit edildiklerini ve polise direndiklerini söyledi. Polis, zanlıların makul güç kullanılarak alıkonulduklarını mahkemeye hatırlattı. İşletmede arama gerçekleştirdiklerini belirten polis, tamir odası olarak kullanılan bölmede, 14 ayrı poşet içerisinde, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Gizli kamera tespit edildi

Soruşturma kapsamında işletmenin yasal sahibi olan zanlı Nuray Uncu’nun da bağlantılı olarak tutuklndığını belirten polis, işletme içerisinde gizli bir kameranın olduğu bilgisine ulaşıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada kameranın tespit edilerek incelendiğini ve Fatma Gizem Ananaç’ın, operasyonun gerçekleştirildiği tarih dahil, birçok kez işletmeye, anahtarla kapıyı açarak giriş yaptığının belirlendiğini ve mesele kapsamında tutukladığını ifade etti.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, Fatma Gizem Ananaç’ın 3, diğer zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.