Devamı gelecek

Lefkoşa’da bir devlet okulunda görev yapan lise öğretmeni D.A.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

KSTÜ’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünden sahte yüksek lisans diploması aldığı tespit edilen zanlının, önce tezli daha sonra tezsiz master programına kaydolduğu belirtildi.

Zanlının okula kayıt dökümlerinde birçok kez oynama yapıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 17 Mart 2022 tarihinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’ne tezli kaydının yapıldığını ancak sistemden yaptıkları incelemede ilk kaydının 21 Mart 2023 tarihinde yapıldığını belirlediklerini söyledi. Polis, 17 Mart’ta yapılan kaydın sistemden silindiğini, zanlının 6 Temmuz.2023 tarihinde aynı bölümün tezsiz kısmına yeniden kaydının yapıldığını aktardı. Polis memuru, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde mezun edildiğini ve yüksek lisans diploması verildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na sunduğunu tespit ettiklerini de açıkladı. Polis memuru, zanlının okula ait transkripti ise teslim ettiğini söyleyen belirti.

Zanlının bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını açıklayan polis, uygun bir teminat talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, polise zanlının izahat verip vermediğini sordu.

Polis, zanlının sınavlara ve derslere girdiğini öne sürdüğünü, bu beyanla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını kaydetti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750’er TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.