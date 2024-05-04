‘Piyasada etkili’

Güney Kıbrıs’ta gayrimenkul piyasasında alıcıların yüzde 45’lik bölümünü yabancı uyrukluların oluşturduğu, Ruslardan sonra bu piyasaya yatırım yapan ikinci en büyük grup olan İsrailli gayrimenkul alıcılarının Güney’deki inşaat sektörünün gidişatını etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros “Gayrimenkul Piyasasına İsrailliler Yön Veriyor” başlıklı haberinde, Rum İnşaat Taşeronları Birlikleri Federasyonu (OSEOK)Başkanı Stelios Gavriil gayrimenkul piyasasının 2023’te yükseliş kaydettiğini istatistik verilerinin 2024’e hafif bir virajla girildiğini gösterdiğine işaret etti.

İsrailli gayrimenkul yatırımcılarının Güney Kıbrıs’a gösterdiği ilginin son yıllarda arttığına vurgu yapan Gavriil, Gazze’deki “savaş” sebebiyle İsrailli yatırımcıların, bundan sonra atacakları adımlar konusunda beklemede olduğunu ancak bunu kısa vadeli bir gelişme olduğunu kaydetti. Gavriil orta vadede İsraillilerin Güney Kıbrıs’ı “gerek ikinci konut veya işyeri ve hatta birincil konut yatırımları için güvenli bir sığınak olarak görecekleri" değerlendirmesinde bulundu.