Paniğe gerek yok

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği tam destek ve İngiliz üsleri aracılığıyla bölgedeki krize karıştığı kaygılarının yersiz olduğunu savundu.

Palmas; Haravgi’ye verdiği söyleşide Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki herhangi bir ülkeye yapılan saldırılara hiçbir şekilde karışmadıklarını ve Rum halkının böyle bir ihtimalden endişelenmesine gerek olmadığını savundu.

ABD’nin uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ve kararını 2023’te yenilemesinden sonra bu ülke ile iş birliklerinin yeni bir üst düzeye yükseldiğini söyleyen Palmas, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin Doğu Akdeniz’deki “en muteber ortağı haline geldiğini” söyledi. ABD ile silah sistemi tedariki alanındaki iş birliklerinin daha önce erişimleri olmayan piyasalara da yayıldığını ve artık Amerikan silah sanayiine de erişim kazandıklarını ekledi.

Palmas, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılık kabiliyetini yükseltmek için silah sistemi alımı konusunda gereğini değerlendirdiklerini, planladıklarını ve hayata geçirdiklerini söyledi. RMMO’nun envanterindeki Rus silah sistemlerinin tam operasyonel durumda bulunduğunu belirten Palmas, Rusya’ya uygulanmakta olan ambargolar nedeniyle bakım ve yedek parça tedariki sıkıntısı yaşadıklarını ve alternatif çözümler aradıklarını kaydetti.

Palmas Güney Kıbrıs’ın, elindeki Rus silah sistemlerini, tanklarını ve füzelerini çeşitli yöntem ve yollarla Ukrayna’ya gönderdiği ve daha da göndereceği yolunda yoğun bilgiler dolaştığı hatırlatıldığında, Ukrayna ordusunu takviye için silah sistemi göndermediklerini, böyle bir niyetleri de olmadığını söyledi. Vasilis Palmas AB’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımın sadece insani yardım ayağına katıldıklarını savundu. Bu çerçevede, insani yardım gönderdiklerini, Ukraynalı göçmenleri barındırdıklarını, Bomba İmha ve Mayın Temizleme eğitimleri verdiklerini ekledi.