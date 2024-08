Asla unutulmayacak 

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşen Karşıyakalı 17 Kıbrıslı Türk için yaptırılan şehitlik dün düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ödenen bedellerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitliğin yapımında katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bugün ülkemizde bağımsız huzur ve barış içerisinde yaşaya biliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ödenen bedellerin asla unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar “Kıbrıs’ta iki ayrı halkın bir tanesi olan Kıbrıs Türk halkı bugünlere büyük bedeller ödeyerek gelmiştir. Ne uygulanan ambargolar ne de sindirme politikaları kazanımlarımızdan geri adım attıramayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu ulusal davada Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının bu haklı davasında yanında olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, devletimiz bu anlaşmanın bir parçası olacaktır. Bu şehitlerimize olan borcumuzdur” diyen Tatar, “Onların cumhuriyet, bizim cemaat olacağımız, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve meseleyi sıfır asker- sıfır garanti noktasına getirecek anlayışa karşı durmaya var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu topraklar şehitlerin emaneti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Biz Kıbrıs Türk halkı ve Türk milleti olarak vatan için bayrak için özgürlük için egemenlik için can verme sırrını bilen insanlarız” diyerek, mücadele verilmemiş olsaydı Kıbrıs’ın bir Yunan adası olacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin yaktığı bağımsızlık meşalesinin gelecek nesillere devredilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Töre, “Bu topraklar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şehitlerin bize emanetidir sonsuza dek yaşatmak en önemli görevimizdir” dedi.

Her yıl tören düzenlenecek

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman kalplerde yaşayacağını dile getirerek, açılışı yapılan şehitlikte yatan 17 şehidin her yıl düzenlenecek törenlerle anılacağını belirtti.

Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Asbaşkanı Cemaliye Kavani, şehitliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehit aileleri adına konuşma yapan Kerim Akpolat, bebek çocuk kadın yaşlı demeden şehit edilen Karşıyakalıların acısının hala daha taze olduğunu dile getirerek, yapılan bu vahşetin bir savaş suçu olduğunu ve geçmişte yaşananların asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Karşıyaka şehitliğinin açılışının ardından şehitlik gezildi.