Soruşturma sürüyor

Lefkoşa’da bir şahsın evinden eşya çaldığı iddia edilen Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan,

Devrim Aker ile Erol Kurtdağ hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlıların soyduğu iddia edilen eve birçok kez giriş yapıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 2024 yılı 1 Mart - 23 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da S.Ş.’ye ait eve pencerenin ahşap panjurları açılarak girildiğini, çeşitli ev ve kişisel eşyaların çalındığını söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, 24 Ağustos tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini, zanlı sayısının artabileceğini ifade etti.

Polis memuru, tarih aralığı uzun olduğu için incelenecek birçok kamera görüntüsü, alınacak ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

