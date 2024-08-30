Kuryelik yaptı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak geldikten sonra Girne’de tezgah kurarak uyuşturucu satışı yapan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Game Over operasyonuyla yakalanan 25 yaşındaki Nijeryalı Ifeanyi Augustine Okeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tasarrufunda 800 gram hintkeneviri, 43 adet hap ve uyuşturucu satışından elde edilen paralar bulunan zanlı okula sadece kayıt yaptığı, derslerine devam etmediği açıklanarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Ağustos 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne gelen bir bilgide zanlının adına kayıtlı GH 642 ve VY 068 plakalı araçlarla uyuşturucu satış yaptığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlıyı 12 Ağustos’tan tarihinden itibaren takibe aldıklarını, VY 068 plakalı araç ile Girne'de birçok apartmana girip çıktığının tespit edildiğini ancak herhangi bir somut bulguya rastlanılmadığından takibe devam edildiğini kaydetti.

Polis, akabinde 19 Ağustos tarihinde zanlının VY 068 plakalı araç ile Şht. İsmet Dülgeroğlu Sokağa gelerek bir apartmanın önünde park ettikten sonra kapalı otoparka yürüdüğünü, GH 642 plakalı aracın kapısını açıp, içerisinden sırt çantası aldığı esnada harekete geçtiklerini açıkladı.

Polis, zanlının ekipleri fark edince çantayı ve GH 642 plakalı araca ait anahtarı yere atıp kaçmaya çalıştığı esnada makul güç kullanarak yakalandığını söyledi.

Polis, atılan çantanın emare alındığını, yapılan aramada ön cep kısmında 6 adet çıtçıtlı naylon içerisinde 100 adet alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri, Natures Field ve Supradyn marka hap kutuları içerisinde toplamda 35 adet MDMA hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının yapılan üst aramasında ise giymekte olduğu kot pantolon sağ cep kısmında uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin 600 TL, 300 Amerikan Doları, 230 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

120 ayrı pakete koydu

Polis, GH 642 plakalı araç içerisinde ise120 adet alüminyum folyo içerisinde yaklaşık 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet çıtçıtlı şeffaf renk naylon içerisinde 8 adet MDMA, çanta içerisinde bir buçuk gram hintkeneviri ve 2 adet üzerinde uyuşturucu madde olan hassas terazi bulunduğunu kaydetti. Polis, ayrıca uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çıtçıt naylon ile 40 adet alüminyum folyo parçası da bulunarak emare alındığını ifade etti.

Evinde bir şey bulunmadı

Polis, zanlının kullanımında bulunan VY 068 plakalı araçta ve Lefkoşa’da bulunan evinde yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını açıkladı.

Göstermelik öğrenci

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklandığı günden bu yana meselenin aydınlatılması hususunda herhangi bir ifade vermediğini, cep telefonlarının şifrelerini de söylemediğini açıkladı.

Polis memuru, yine mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlının 30 Eylül 2024 tarihinde kadar öğrenci muhacereti bulunmasına rağmen okulunda yapılan soruşturmada ve temin edilen evraklarda derslerine devam etmediğinin ve 2023-2024 yılı bahar ve yaz döneminde ise kayıt yaptırmadığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, yargılanması halinde hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve kaçabileceğini belirtti.

Polis memuru, zanlının öğrenci statüsünde bulunsa dahi okuluna daimi surette devam etmediğini ve 2 dönem kayıt yenilemediğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ay aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.





Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:10