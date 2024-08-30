‘Çember operasyonu’ başarılı oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de trafik ekiplerinin denetimine takılan İran uyruklu Mostafa Sherafatina’nın aracında 220 gram uyuşturucu bulan polis, narkotik ekibini harekete geçirerek Girne’de ‘Çember operasyonu’ düzenledi. İranlı şahsın evini basan polis 2 kilonun üzerinde hintkeneviri, 35 gram MDMA, 2 adet LSD türü uyuşturucu içeren kağıt ile uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin 110 TL, 2 bin 340 dolar ve 410 sterlin nakit para ele geçirdi.

Diyalog muhabirinin polisten elde ettiği bilgilere göre, İran uyruklu Mostafa Sherafatina’nın aracı, İskele’de rutin kontrol amaçlı trafik şube ekipleri tarafından durduruldu. Zanlının hareketlerinden şüphelenen polis, araçta yaptığı kontrolde 220 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Durum Narkotik Şube’ye bildirildi.

Harekete geçen Narkotik polisi, zanlının Girne’de bulunan evini aradı; 2 kilo 100 gram hintkeneviri, 35 gram MDMA, 2 adet LSD içeren kağıt ve uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin 110 TL nakit para, 2 bin 340 dolar ve 410 sterlin para ele geçirdi.

Zanlı tutuklanırken, polis operasyon kapsamında emare olarak el koyduğu uyuşturucu madde ile nakit paraları ifşa etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

